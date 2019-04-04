Сборная России делит с ДР Конго 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
4 апреля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Что касается России, то она улучшила свои позиции и поднялась с 50-го на 46-е место.
1. Бельгия (1737 очков);
2. Франция (1734);
3. Бразилия (1676);
4. Англия (1647);
5. Хорватия (1621);
6. Уругвай (1613);
7. Португалия (1607);
8. Швейцария (1604);
9. Испания (1601);
10. Дания (1586);
...
27. Украина (1493);
...
46. Россия (1425);
46. ДР Конго (1425);
...
81. Беларусь (1301).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12