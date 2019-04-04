Сборная России делит с ДР Конго 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

4 апреля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Что касается России, то она улучшила свои позиции и поднялась с 50-го на 46-е место.

1. Бельгия (1737 очков);

2. Франция (1734);

3. Бразилия (1676);

4. Англия (1647);

5. Хорватия (1621);

6. Уругвай (1613);

7. Португалия (1607);

8. Швейцария (1604);

9. Испания (1601);

10. Дания (1586);

...

27. Украина (1493);

...

46. Россия (1425);

46. ДР Конго (1425);

...

81. Беларусь (1301).

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