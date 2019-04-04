Сборная России делит с ДР Конго 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

1 Теги россияфранциябельгиябразилиядемократическая республика конго

Сборная России делит с ДР Конго 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

4 апреля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд по-прежнему входят БельгияФранция и Бразилия. Что касается России, то она улучшила свои позиции и поднялась с 50-го на 46-е место.

1. Бельгия (1737 очков);

2. Франция (1734); 

3. Бразилия (1676); 

4. Англия (1647); 

5. Хорватия (1621); 

6. Уругвай (1613); 

7. Португалия (1607);

8. Швейцария (1604); 

9. Испания (1601); 

10. Дания (1586);

...
27. Украина (1493);

...

46. Россия (1425);

46. ДР Конго (1425);

...

81. Беларусь (1301).

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

И вот вам не стыдно?Казахов ещё слабой называть,когда мы извиняюсь за выражение бомжами делим место,когда у нас миллиарды рублей идут хер знает куда,а тут дворовые команды играют на равне с нами!Стыд!

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