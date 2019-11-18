Сборная России договорилась о товарищеском матче с Молдовой

Сборная России проведет товарищескую игру с Молдовой.

Известно, что матч состоится 31 марта 2020 года в Кишиневе на стадионе "Зимбру", вместимость которого 10,5 тысяч человек.

Отметим, что Россия будет готовиться к финальной части Евро-2020, а Молдова - к Лиге Наций.

Россия и Молдова играли между собой три раза. Дважды побеждали россияне и одна игра завершилась ничьей.

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