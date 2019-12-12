Сборная России - фанатам: "Не матерись. Веди себя культурно"

Сборная России в инстаграме и твиттере обратилась к болельщикам с просьбой воздержаться от мата.

"Дома, на стадионе, в кафе - где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно", - говорится в твиттере.

Дома, на стадионе, в кафе – где бы ты ни поддерживал наших парней, рядом могут находиться дети. Не матерись. Веди себя культурно pic.twitter.com/GQOR8FMZtE — Сборная России (@TeamRussia) 12 декабря 2019 г.

Подобный ролик появился в инстаграме с текстом: "Искренне болеть и ругаться - не одно и то же. Поддерживай наших парней на трибуне или у телевизора. Но не матерись".

13 июня сборная России сыграет с Бельгией в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2020. Начало - в 22:00 (мск).

Напомним, что на групповой стадии Евро-2020 России предстоит сыграть против Бельгии, Дании и Финляндии.

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