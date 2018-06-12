Сборная России готовит нового вратаря

Судя по всему, в расположении сборной России царит достаточно хорошая атмосфера.

Команда продолжает готовиться к домашнему Чемпионату Мира, разрабатывая заодно секретное оружие. Так, у россиян появился новый вратарь, который наглядно продемонстрировал своё мастерство.

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