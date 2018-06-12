Сборная России готовит нового вратаря
Судя по всему, в расположении сборной России царит достаточно хорошая атмосфера.
Команда продолжает готовиться к домашнему Чемпионату Мира, разрабатывая заодно секретное оружие. Так, у россиян появился новый вратарь, который наглядно продемонстрировал своё мастерство.
"Зенит" @zenit_spb - готовим вам вратаря! pic.twitter.com/zmNhbBqtiC— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.
Не пропустите: El Mundo Deportivo: Россия не может контролировать только два аспекта на предстоящем Чемпионате Мира. | http://soccernews.ru
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|ЦСКА Москва
|30
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|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13