Сборная России готовится к матчу с Хорватией на "Парк Арене": опубликованы фото

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Сборная России готовится к матчу с Хорватией на "Парк Арене": опубликованы фото

Сборная России продолжает подготовку к матчу 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Хорватии.

В данный момент россияне проводят тренировку на стадионе "Парк Арена".

Напомним, что матч ЧМ-2018 Россия - Хорватия состоится 7 июля и начнется в 21:00 мск.

Не пропустите: На матче Россия - Хорватия ожидается аншлаг. | http://soccernews.ru

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