Сборная России и Лодыгин поздравили Кокорина с днем рождения

Сегодня, 19 марта, нападающий "Зенита" Александр Кокорин празднует свое 28-летие. На данный момент футболист находится в СИЗО "Бутырка".

Сборная России в твиттере написала поздравления игроку.

"Поздравляем с днем рождения Александра Кокорина", - говорится в сообщении.

Также к поздравлениям присоединился экс-вратарь "Зенита", а на данный момент голкипер "Олимпиакоса" Юрий Лодыгин.



"Брю, с днём рождения. Терпения", - написал Лодыгин в сторис.

Ранее футболиста поздравила его жена Дарья Валитова, "Зенит" и Дзюба.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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