Сборная России и Лодыгин поздравили Кокорина с днем рождения
Сегодня, 19 марта, нападающий "Зенита" Александр Кокорин празднует свое 28-летие. На данный момент футболист находится в СИЗО "Бутырка".
Сборная России в твиттере написала поздравления игроку.
"Поздравляем с днем рождения Александра Кокорина", - говорится в сообщении.
Также к поздравлениям присоединился экс-вратарь "Зенита", а на данный момент голкипер "Олимпиакоса" Юрий Лодыгин.
"Брю, с днём рождения. Терпения", - написал Лодыгин в сторис.
Ранее футболиста поздравила его жена Дарья Валитова, "Зенит" и Дзюба.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.
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|19
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|Крылья Советов
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