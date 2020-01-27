Сборная России и ряд европейских клубов выразили соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта

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Сборная России и ряд европейских клубов выразили соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта

Сборная России в твиттере выразила соболезнования в связи гибелью легендарного баскетболиста "Лейкерс" Кобе Брайанта.

"Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Кобе", - говорится в сообщении команды.

Также "Зенит" и "Локомотив" выразили свои соболезнования. А ранее нападающий сине-бело-голубых Дзюба отреагировал на новость о гибели баскетболиста.

В Европе "Милан", "Барселона", "Реал", "Боруссия", "Рома" и "Галатасарай" также выразили свои соболезнования.

"Нет слов, чтобы выразить наше потрясение, когда мы услышали о трагической кончине одного из величайших спортсменов всех времен и фаната "Милана" Кобе Брайанта", - говорится в сообщении "Милана".

А еще: Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе| http://soccernews.ru
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