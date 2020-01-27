Сборная России и ряд европейских клубов выразили соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта
Сборная России в твиттере выразила соболезнования в связи гибелью легендарного баскетболиста "Лейкерс" Кобе Брайанта.
"Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Кобе", - говорится в сообщении команды.
We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...— Сборная России (@TeamRussia) 26 января 2020 г.
Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби pic.twitter.com/C5o1g1iGSc
Также "Зенит" и "Локомотив" выразили свои соболезнования. А ранее нападающий сине-бело-голубых Дзюба отреагировал на новость о гибели баскетболиста.
В Европе "Милан", "Барселона", "Реал", "Боруссия", "Рома" и "Галатасарай" также выразили свои соболезнования.
"Нет слов, чтобы выразить наше потрясение, когда мы услышали о трагической кончине одного из величайших спортсменов всех времен и фаната "Милана" Кобе Брайанта", - говорится в сообщении "Милана".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14