Сборная России из-за травмы теряет Кузяева

Теги далер кузяевтравмыроссиябельгия

Сборная России из-за травмы теряет Кузяева

Хавбек сборной России Далер Кузяев травмировался в матче с Бельгией.

Игрок "Зенита" покинул поле на 26-й минуте, его сменил Алексей Миранчук. Отмечается, что Кузяев уходил с поля придерживаясь за колено.

После первого тайма Россия уступает Бельгии со счетом 1:2.

Читайте также: Бельгия - Россия: анонс и прогноз первого матча нашей сборной в квалификации к Евро-2020. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма

Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов