Сборная России из-за травмы теряет Кузяева

Хавбек сборной России Далер Кузяев травмировался в матче с Бельгией.

Игрок "Зенита" покинул поле на 26-й минуте, его сменил Алексей Миранчук. Отмечается, что Кузяев уходил с поля придерживаясь за колено.

После первого тайма Россия уступает Бельгии со счетом 1:2.

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