Сборная России креативно объявила о возвращении в команду Дзюбы: опубликовано видео



Пресс-служба сборной России представила видеоролик, который посвящен нападающему Артему Дзюбе.

Сегодня футболист приступил к тренировкам в общей группе.

Видео: Дзюба is back!

Aртем Дзюба is back pic.twitter.com/r9oRlA9TI8 — Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.

Ранее он пропустил несколько дней из-за болезни.

Напомним, что 29-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года, провел за нее 22 матча и забил 11 голов.

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