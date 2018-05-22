Сборная России креативно объявила о возвращении в команду Дзюбы: опубликовано видео

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Сборная России креативно объявила о возвращении в команду Дзюбы: опубликовано видео
Пресс-служба сборной России представила видеоролик, который посвящен нападающему Артему Дзюбе.

Сегодня футболист приступил к тренировкам в общей группе. 

Видео: Дзюба is back!

Ранее он пропустил несколько дней из-за болезни.

Напомним, что 29-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года, провел за нее 22 матча и забил 11 голов.

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