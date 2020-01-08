Сборная России креативно поздравила Евсеева с днем рождения

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Сборная России креативно поздравила Евсеева с днем рождения

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравления главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева, которому исполнилось 44 года.

"Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем", – сообщается в официальном Twitter сборной России.

Напомним, что Евсеев забил гол за сборную России в стыковом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2004 года с командой Уэльса (1:0). Благодаря голу россияне пробились в финальную стадию Евро. После окончания поединка Евсеев прокричал в камеру "### вам!".

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