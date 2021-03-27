Сборная России летом сыграет товарищеский матч с Польшей

Фото: Твиттер @TeamRussia

Официальный сайт Польского Футбольного Союза разместил информацию о дате контрольного матча национальной сборной со сборной России.

Планируется, что игра пройдет 1 июня 2021 года в польском Вроцлаве.

Эта встреча станет частью подготовки для финальной части Чемпионата Европы-2020.

Напомним, 24 марта сборная России на выезде была сильнее сборной Мальты (3:1) в матче 1-го тура отбора ЧМ-2022. Следующий матч команда Черчесова проведет со сборной Словении. Встреча состоится 27 марта на стадионе "Фишт" в Сочи.