Сборная России летом сыграет товарищеский матч с Польшей

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Сборная России летом сыграет товарищеский матч с ПольшейФото: Твиттер @TeamRussia 
Официальный сайт Польского Футбольного Союза разместил информацию о дате контрольного матча национальной сборной со сборной России.

Планируется, что игра пройдет 1 июня 2021 года в польском Вроцлаве.

Эта встреча станет частью подготовки для финальной части Чемпионата Европы-2020.

Напомним, 24 марта сборная России на выезде была сильнее сборной Мальты (3:1) в матче 1-го тура отбора ЧМ-2022. Следующий матч команда Черчесова проведет со сборной Словении. Встреча состоится 27 марта на стадионе "Фишт" в Сочи.

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