Сборная России - лидер Евро-2020 по результативным ошибкам

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Сборная России вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Команда разгромно проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), а также минимально победила финнов (1:0).

В трёх матчах россияне допустили три результативные ошибки, которые соперники конвертировали в голы.

По этому показателю сборная России является лидером среди всех участников Евро-2020.

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