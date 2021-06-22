Сборная России - лидер Евро-2020 по результативным ошибкам
Сборная России вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Команда разгромно проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), а также минимально победила финнов (1:0).
В трёх матчах россияне допустили три результативные ошибки, которые соперники конвертировали в голы.
По этому показателю сборная России является лидером среди всех участников Евро-2020.
Не пропустите: Россия может оспорить результат матча с Данией из-за судейской ошибки. | http://soccernews.ru
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