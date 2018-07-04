Сборная России - лучшая на ЧМ по реализации нанесенных ударов

1 Теги россиястанислав черчесовколумбиябельгия

Сборная России - лучшая на ЧМ по реализации нанесенных ударовСборная России является лучшей командой на Чемпионате Мира 2018-го года по реализации нанесенных ударов.

Так. согласно подсчетам beIN Sports, 35% ударов подопечных Станислава Черчесова на домашнем мундиале оказались результативными. По этому показателю хозяева ЧМ значительно обошли ближайших преследователей - команды Колумбии (22%) и Бельгии (21%).

Напомним, Габулов высказался о предстоящем четвертьфинале ЧМ. | soccernews.ru

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