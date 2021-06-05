Сборная России минимально обыграла Болгарию в товарищеском матче

Фото: твиттер сборной России

В рамках товарищеской игры сборная России одержала победу над Болгарией.

Единственный гол с пенальти забил Александр Соболев.

Напомним, что 12 июня Россия сыграет против Бельгии в рамках Евро-2020.

Россия - Болгария 1:0

Гол: Соболев (пен), 84 - 1:0

Россия: Шунин, Караваев (Фернандес, 72), Жирков (Миранчук, 78), Джикия, Семенов, Баринов (Дивеев, 51), Оздоев, Головин (Мостовой, 62), Зобнин, Ионов (Кузяев, 46), Дзюба (Соболев, 58).

Болгария: Караджов (Георгиев, 46), Христов, Христов, Антов, Малинов (Витанов, 9), Цветанов, Янков (Вутов, 62), Чочев (Минчев, 88), Десподов, Галабинов (Илиев, 58), Карагарен (Турицов, 78).



Читайте также: Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче. | http://soccernews.ru