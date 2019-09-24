Сборная России может не сыграть на ЧМ-2020

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Сборная России может не сыграть на ЧМ-2020

Сборную России могут не допустить до чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает The Telegraph.

Команду могут отстранить Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за скандала в московской антидопинговой лаборатории. 

России дали три недели, чтобы объяснить фальсификацию тестов на допинг. 23 сентября WADA официально предупредила Россию, что начала расследование несоответствия в данных.

Кроме того, Россию могут не  не допустить до участия в Олимпиаде 2020 года. 

Напомним, ЧМ-2020 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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