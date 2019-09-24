Сборная России может не сыграть на ЧМ-2020
Сборную России могут не допустить до чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает The Telegraph.
Команду могут отстранить Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за скандала в московской антидопинговой лаборатории.
России дали три недели, чтобы объяснить фальсификацию тестов на допинг. 23 сентября WADA официально предупредила Россию, что начала расследование несоответствия в данных.
Кроме того, Россию могут не не допустить до участия в Олимпиаде 2020 года.
Напомним, ЧМ-2020 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
А еще: Черчесов рассказал, почему при голосовании за приз лучшему игроку отдал предпочтение Роналду| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Директор "Милана" прокомментировал поражение от "Интера" в матче 4-го тура Серии А
-
Мбаппе и Верратти повлияли на решение Неймара остаться в ПСЖ
-
Иско восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе
-
"Реал" рассматриват Почеттино, как нового главного тренера
-
Жена Жиркова рассказала, как нужно выглядеть дома перед мужем
-
Вадим Евсеев признался, что пока не думает о работе в топ-клубе
-
Месси высказался о результатах "Барселоны"
-
Баста рассказал, как приглашал Глушакова в "СКА Ростов"
-
Сульшер может покинуть пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" необходимо продолжить инвестировать в состав
-
Сборная России может не сыграть на ЧМ-2020
-
1
"Ювентуса" вручил памятную футболку Арнольду Шварценеггеру
-
Хави заявил, что хочет поработать в чемпионате Англии
-
"Ювентус" надеется летом бесплатно приобрести Виллиана
-
1
"Реал" следит за Стерлингом
-
New Balance судится с "Ливерпулем" за право продлить контракт
-
Марсело: "В "Реале" всегда будут игроки, делающие невероятные вещи"
-
"Крылья Советов" проведут акцию для самарских школьников
-
1
Черчесов рассказал, почему при голосовании за приз лучшему игроку отдал предпочтение Роналду
-
Манджукич останется в "Ювентусе" минимум до зимы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4