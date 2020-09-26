Сборная России может отправиться в Сочи для подготовки к ноябрьским матчам

РФС до сих пор окончательно не решил, где пройдут осенние сборы сборной России.

Ранее национальная команда в холодное время года уезжала за границу, однако сейчас из-за пандемии коронавируса это проблематично.

Готовиться к ноябрьским матчам в Москве не слишком удобно из-за низкой температуры воздуха.

В связи с этим, как сообщает "Рейтинг Букмекеров", РФС рассматривается вариант с проведением сборов в Сочи.

Напомним, что в ноябре российская сборная сыграет три матча - товарищеский против Молдовы (12 ноября), а также два поединка Лиги Наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

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