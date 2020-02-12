Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"

Сборная России может сыграть под названием "Наши парни" на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, РФС выдвинул идею того, чтобы национальная команда играла под названием "Наши парни".

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

Ранее сообщалось, что если сборная России выйдет в групповой этап мундиаля, то сможет участвовать в турнире, но без использования национальной символики и гимна.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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