Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"

1 Теги россия

Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"

Сборная России может сыграть под названием "Наши парни" на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, РФС выдвинул идею того, чтобы национальная команда играла под названием "Наши парни".

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

Ранее сообщалось, что если сборная России выйдет в групповой этап мундиаля, то сможет участвовать в турнире, но без использования национальной символики и гимна.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

Не пропустите: РФС не получал уведомлений от ВАДА о статусе сборной на ЧМ-2022| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Наши диб...лы)

Ответить

главное

Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче"

Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов