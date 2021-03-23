Сборная России может сыграть с Мальтой в два нападающих

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Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности команды перед отборочными матчами к чемпионату мира-2022. Уже завтра национальная сборная сыграет против Мальты. Также в этой части отбора предстоят игры со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

"У нас было больше дней для подготовки — это плюс. Но четверо футболистов добавились только ночью. Они не провели сбор с остальной командой и мы оценим их сегодня. В плане состава мы будем исходить не от соперника, а от состояния игроков и тактики.

"У нас в Лиге наций уже был опыт минут 20, когда мы играли в два форварда. Футбол меняется, раньше было много товарищеских матчей, можно было экспериментировать. Сейчас приходилось это делать в Лиге наций, пробовали Дзюбу и Соболева. Все зависит от ситуации на поле", - приводит слова Черчесова "СЭ".