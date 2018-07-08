Сборная России: "Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой"

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Сборная России: "Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой"

В официальном твиттере сборной России опубликовано обращение национальной команды к болельщикам.

"Друзья! Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении Чемпионата Мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё! Вы лучшие болельщики на свете!!!" - говорится в публикации.

Напомним, что сборная России остановилась на стадии 1/4 финала ЧМ-2018, уступив в серии пенальти Хорватии.

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