Сборная России на испанском языке поздравила Лионеля Месси с днем рождения



Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, которому сегодня, 24 июня, исполнилось 33 года.

"¡Felicidades, Leo! (перевод с испанского - Поздравляем, Лео!" - говорится в Twitter российской национальной команды.

33-летний Месси за свою карьеру провел 860 матчей во всех турнирах, в которых забил 699 голов и отдал 318 результативных передач. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" и шестикратный обладатель "Золотой бутсы". Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

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