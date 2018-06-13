Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 70

Лучший результат на чемпионате мира: третье место в группе (1994, 2002, 2014)

Гвардейцы: Сергей Игнашевич (121 игра) - в истории и в заявке

Лучшие бомбардиры: Кержаков (30 голов) - в истории, Смолов (12 голов) - в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная России трижды выступала на мундиалях - в 1994, 2002 и 2014 годах. Все три попытки проявить себя на мировых форумах завершились на групповом этапе, причем каждый раз команда финишировала на третьем месте в своём квартете. Четыре года назад у России была вполне проходимая группа и болельщики ждали команду в плей-офф, но пределом мечтаний команды Фабио Капелло стали ничьи с Южной Кореей и Алжиром, и поражение от Бельгии.

Выступление на ЧМ в Бразилии сравнивали с 2002 годом, когда Россия не смогла выйти из схожей по уровню группы, но тогда главным впечатлением стали не результаты команды, а массовые беспорядки в Москве (после поражения от Японии). Сейчас фанатам очень не хочется повторения футбольных "подвигов" сборной, но повода для оптимизма у них немного, даже несмотря на статус хозяев.

У России мало опыта на мундиалях, а успешного - тем более, но Чемпионат Мира дома - это уникальная возможность изменить неудачные традиции. Но сделать это будет очень тяжело.

Отбор на Чемпионат Мира

Россия готовилась к домашнему турниру в режиме товарищеских матчей и, несмотря на контрольный статус, результаты, а самое главное игра команды оставляли желать много лучшего. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что к Чемпионату Мира национальная команда подошла с худшей серией без побед из всех участников мундиаля. Последний раз сборная России побеждала в октябре прошлого года, когда была обыграна команда Южной Кореи (2:1). Это единственная виктория подопечных Станислава Черчесова почти за год.

Перед стартом Чемпионата Мира футбольная общественность уверена, что за два года главный тренер и его тренерский штаб не сумели должным образом подготовить команду к домашнему мундиалю. Чтобы опровергнуть эти мысли, сборной необходимо выйти из группы, ибо даже второе место в квартете будет отличным результатом (учитывая сложившуюся ситуацию).

Заявка

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунёв ("Зенит" Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).

Нападающие: Артём Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Фёдор Смолов ("Краснодар").

Как и ожидалось, вне заявки остался на данный момент лучший российский опорный хавбек Игорь Денисов. Черчесов остался верен себе и, судя по весму, не простил футболиста, который в своё время пошёл на конфликт с тренером. С Денисовым выбор в середине был бы лучше, но нельзя сказать, что это тот исполнитель, который мог бы кардинально изменить игру сборной. Такого в стране сейчас попросту нет.

Ключевые игроки

Александр Головин на данный момент - главная надежда футбольной России, и на мундиале от него будут ждать многого. Другое дело, что усилий одного полузащитника ЦСКА будет недостаточно для успешного выступления команды. В комплексе сборная выглядит слабо, но эффективные действия определённых футболистов может скрасить картину и добавить в неё ярких красок. Помимо Головина, к таким исполнителям стоит отнести Алана Дзагоева, Алексея Миранчука, Федора Смолова и, при определенных раскладах, Дениса Черышева.

Отдельно стоит назвать Игоря Акинфеева. Без классной игры голкипера ЭТОЙ сборной ничего не светит. Не верится, что команда Черчесова невероятным образом преобразится в атаке, а вот проблемы в обороне наверняка останутся. И здесь очень многое будет зависеть от Акинфеева. У Игоря были разные матчи, но кто бы что ни говорил, он остаётся лучшим голкипером страны.

Тренер

Именно персона главного тренера сборной России накануне старта турнира вызывает у футбольной общественности наибольшее количество вопросов. Сборная, мягко говоря, играет плохо и результаты демонстрирует соответствующие. Никаких действий, направленных на сближение с болельщиками, Станислав Черчесов не делал, как следствие - весьма негативный фон вокруг его персоны.

В чём стоит отдать должное наставнику, это в неуёмном желании гнуть свою линию. Лишь за пару недель до старта турнира Черчесов допустил определённые корректировки, призвав на помощь команде Сергея Игнашевича и попробовав схему с четырьмя защитниками. В остальном, несмотря на давление прессы и фанатов, главный тренер сборной стойко придерживался своего видения. Правда непонятно, есть ли в этом что-то положительное.

Перспективы на Чемпионате Мира

Перспективы сборной России на домашнем мундиале можно описать следующим образом: верить в лучшее, готовиться к худшему. Задача номер один - обыграть Саудовскую Аравию в матче-открытии, ибо без трёх очков в этой встрече рассчитывать на выход в плей-офф практически нереально. Дальше - битва с Египтом, которая, скорее всего, станет ключевой. О важности матча с Уругваем можно будет говорить только после второго тура.

Несмотря на отсутствие игры, сборную России букмекеры уважительно котируют выше Египта. На выход команды Черчесова из группы БК дают коэффициент в районе 1.5. При этом шансы Мохамеда Салаха и компании оценивают в 2.45. Цифры весьма странные, но будем надеяться на то, что букмекеры что-то знают :)

Не пропустите Анонс 1 тура турнира прогнозов Чемпионата Мира | soccernews.ru