Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022

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Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Сборная России сумела одержать победу в выездном матче против команды Словении в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Словения - Россия - 1:2

Голы: Дивеев, 28 - 0:1, Джикия, 32 - 0:2, Иличич, 40 - 1:2.

Словения - Облак, Мевля, Карничник (Рогель, 86), Балковец, Бийол, Вербич (Шешко, 53), Гнезда-Черин (Захович, 86), Иличич, Куртич, Ловрич, Шпорар (Чрнигой, 72).

Россия - Сафонов, Джикия, Кудряшов, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Кузяев, Фомин, Бакаев, Баринов, Миранчук (Заболотный, 78), Смолов (Захарян, 79).

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