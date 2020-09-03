Сборная России начала новый сезон Лиги Наций с победы над Сербией
В первом туре нового сезона Лиги Наций сборная России разобралась с Сербией.
Два гола на свой счет записал Артем Дзюба, один гол забил Вячеслав Караваев. В составе гостей отметился Александар Митрович.
Россия - Сербия 3:1
Голы: Дзюба (пен), 48 - 1:0, Караваев, 69 - 2:0, Митрович, 78 - 2:1, Дзюба, 81 - 3:1
Россия: Шунин, Караваев, Фернандес, Семенов (Нойштедтер, 77), Жирков (Кузяев, 80), Ионов, Оздоев, Бакаев (Миранчук, 68), Зобнин, Джикия, Дзюба.
Сербия: Дмитрович, Павлович (Коларов, 65), Миленкович, Максимович, Максимович (Ляйич, 85), Костич, Лазович, Милинкович-Савич (Джуричич, 65), Гудель, Тадич, Митрович.
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|6
|4
|4
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|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
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|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4