Сборная России начала новый сезон Лиги Наций с победы над Сербией

В первом туре нового сезона Лиги Наций сборная России разобралась с Сербией.

Два гола на свой счет записал Артем Дзюба, один гол забил Вячеслав Караваев. В составе гостей отметился Александар Митрович.

Россия - Сербия 3:1

Голы: Дзюба (пен), 48 - 1:0, Караваев, 69 - 2:0, Митрович, 78 - 2:1, Дзюба, 81 - 3:1

Россия: Шунин, Караваев, Фернандес, Семенов (Нойштедтер, 77), Жирков (Кузяев, 80), Ионов, Оздоев, Бакаев (Миранчук, 68), Зобнин, Джикия, Дзюба.

Сербия: Дмитрович, Павлович (Коларов, 65), Миленкович, Максимович, Максимович (Ляйич, 85), Костич, Лазович, Милинкович-Савич (Джуричич, 65), Гудель, Тадич, Митрович.

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