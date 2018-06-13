Сборная России начала последнюю тренировку перед игрой против Саудовской Аравии

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Сборная России начала последнюю тренировку перед игрой против Саудовской Аравии

Сборная России продолжает готовться к игре против Саудовской Аравии, которая откроет Чемпионат Мира.

В настоящее время игроки сборной в полном составе тренируются на стадионе "Лужники".

Напомним, что матч открытия ЧМ-2018 начнется завтра в 18:00 по московскому времени.

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3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
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