Сборная России начала предматчевую тренировку перед встречей с Сербией

Сборная России проводит предматчевую тренировку перед игрой 6-го тура Лиги наций с Сербией. Об этом сообщается в твиттере команды.

После 5 туров подопечные Станислава Черчесова лидируют в турнирной таблице группы. В активе России 8 баллов.

Матч Сербия - Россия состоится 18 ноября в Белграде. Начало - в 22:45 (мск).

Читайте также: Ещё три игрока сборной Украины заболели коронавирусом| http://soccernews.ru