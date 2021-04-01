Сборная России наметила товарищеский матч с Болгарией

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Сборная России наметила товарищеский матч с БолгариейФото: Твиттер @TeamRussia 
Сборная России 5 июня проведет контрольную игру со сборной Болгарии, сообщает "Чемпионат".

"Такой матч действительно планируется. Вероятнее всего, команды сыграют на "ВТБ Арене", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось ранее, 1 июня национальная сборная под руководством Станислава Черчесова сыграет товарищеский матч с Польшей.

Напомним, с 11 июня по 11 июля 2021 года пройдет финальная часть Евро-2020, где Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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