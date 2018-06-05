Сборная России нанесла один удар в створ ворот в двух последних матчах

2 Теги россиятурция

Сборная России нанесла один удар в створ ворот в двух последних матчах
Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Турцией (1:1).

В этой встрече россияне нанесли семь ударов по воротам, но попали в створ всего один раз.

Стоит отметить, что в предыдущем матче с Австрией (0:1) игроки российской национальной команды ни разу не пробили в створ.

Не пропустите: Россия – Турция – 1:1 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии
Strateg

Парни соберутся и еще разок ударят в створ уже в матчах группы

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Троглодит

Неделя позора - и можно ехать в отпуск. Премиальные будут хорошими при любом результате.

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