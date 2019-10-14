Сборная России: "Наши парни - красавцы"

#НашиПарни – красавцы. Одержали 7 побед подряд, забили много красивых мячей, выполнили задачу минимум. Но отбор ещё не завершён. В ноябре поборемся с Бельгией за первое место в группе ⠀ #СборнаяРоссии #КипрРоссия #ЕВРО2020

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 14 Окт 2019 в 5:37 PDT