Сборная России: "Наши парни - красавцы"

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Сборная России: "Наши парни - красавцы"

Пресс-служба сборной России опубликовала пост, посвящённый завершению октябрьских матчей квалификации Евро-2020.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова одержали две разгромные победы - над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0).

"Наши парни - красавцы. Одержали семь побед подряд, забили много красивых мячей, выполнили задачу минимум. Но отбор ещё не завершён. В ноябре поборемся с Бельгией за первое место в группе", - говорится в публикации.

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