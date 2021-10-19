Сборная России назвала самого надёжного игрока в октябре

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Сборная России назвала самого надёжного игрока в октябре

Фото инстаграм сборной России

Болельщики сборной России путём голосования выбрали самого надёжного футболиста национальной команды по итогам октября.

Этого звания удостоился вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

Напомним, что голкипер "быков" в текущем месяце полностью провёл оба матча квалификации ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

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