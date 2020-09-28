Сборная России назвала состав на октябрьские сборы
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком футболистов, которые прибудут в расположение национальной команды на сборы, стартующие 3 октября в Новогорске.
Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Антон Шунин ("Динамо");
Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Александр Жиров ("Зандхаузен"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА);
Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Роман Зобнин ("Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Юрий Жирков ("Зенит"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Динамо"), Далер Кузяев (без клуба);
Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев ("Спартак"), Фёдор Смолов ("Локомотив").
Напомним, что в октябре российская сборная проведёт три домашних матча: сначала товарищескую игру против Швеции (8 октября), а затем два поединка Лиги Наций - с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
Не пропустите: Сборная России определилась с домашним стадионом для ближайших матчей Лиги Наций. | http://soccernews.ru
главное
-
Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей
-
Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
-
Баланс во всех линиях, новые роли игроков и результат, внушающий надежду! Или как Рональд Куман дебютировал у руля "Барселоны"
-
"Бенфика" подтвердила продажу Диаша в "Манчестер Сити" и покупку Отаменди
-
Главные новости дня: 27 сентября
Лента новостей
-
Лионель Месси - самый коммерчески успешный спортсмен в 2020 году. Роналду - второй
-
В Германии сожалеют об уходе Месута Озила из сборной
-
Алессандро Дель Пьеро назвал фаворитов в борьбе за титул чемпиона Италии
-
"Барселона" придумала очередной вариант, чтобы заполучить Депая
-
"Манчестер Юнайтед" готовит финальное предложение по трансферу Джейдона Санчо
-
Форвард "Сассуоло" забил за матч четыре гола, но три из них не засчитали
-
Назван состав молодежной сборной России на матчи отбора Евро-2021
-
Новичок сборной России Жиров близок к переходу в клуб второй Бундеслиги
-
"Реал" теряет Тони Крооса
-
Эдин Джеко остался недоволен судейством в матче с "Ювентусом"
-
Хуан Мата может перейти в итальянский топ-клуб
-
1
Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча из-за своего возраста
-
Стала известна степень серьёзности травм Ловрена, Малкома и Азмуна
-
"Барселона" может отказаться от покупки нового нападающего
-
Сборная России назвала состав на октябрьские сборы
-
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за "Интер Майами"
-
1
Гвардиола потратил более 440 миллионов евро на покупку защитников для "Манчестер Сити"
-
УЕФА назначил судей на матч ПАОК - "Краснодар"
-
Тедеско рассказал, какое хочет оставить наследие в "Спартаке"
-
"Интер" готов продать трёх игроков ради трансфера Канте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22