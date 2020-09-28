Сборная России назвала состав на октябрьские сборы

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком футболистов, которые прибудут в расположение национальной команды на сборы, стартующие 3 октября в Новогорске.

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Александр Жиров ("Зандхаузен"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Роман Зобнин ("Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Юрий Жирков ("Зенит"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Динамо"), Далер Кузяев (без клуба);

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев ("Спартак"), Фёдор Смолов ("Локомотив").

Напомним, что в октябре российская сборная проведёт три домашних матча: сначала товарищескую игру против Швеции (8 октября), а затем два поединка Лиги Наций - с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

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