Сборная России назвала стартовый состав на матч с Бельгией

Сборная России и Бельгии назвали стартовые составы на матч квалификации Евро-2020.

Россия: Гильерме, М. Фернаднес, Семенов, Оздоев, Зобнин, Джикия, Ал. Миранчук, Жирков, Ионов, Дзюба, Петров.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вермален, Кастань, Витсель, Де Брюйне, Т. Азар, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.

Напомним, что в этом матче определится, кто выйдет на Евро-2020 с первого места в группе.

Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

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