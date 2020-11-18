Сборная России назвала стартовый состав на матч с Сербией

Наставник сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом на игру Лиги Наций против Сербии.

Сборная России: Гильерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.

Отмечается, что капитанская повязка досталась защитнику Георгию Джикии.

Поединок между Сербией и Россией начнется в 22:45 (мск).

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