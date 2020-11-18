Сборная России назвала стартовый состав на матч с Сербией

Теги россиясербия

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Сербией

Наставник сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом на игру Лиги Наций против Сербии.

Сборная России: Гильерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.

Отмечается, что капитанская повязка досталась защитнику Георгию Джикии.

Поединок между Сербией и Россией начнется в 22:45 (мск).

Читайте также: Хавбек сборной Сербии заразился коронавирусом перед матчем с Россией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА присудил Норвегии техническое поражение за неявку на матч с Румынией

УЕФА присудил Норвегии техническое поражение за неявку на матч с Румынией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов