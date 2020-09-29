Сборная России назвала время и место проведения ближайших матчей
Выяснилось, где сборная России проведет ближайшие матчи. Все встречи состояться в Москве.
Товарищеский матч со сборной Швеции состоится на "ВЭБ Арене". Игра пройдет 8 октября и начнется в 19.15 по московскому времени.
Встреча Лиги наций Россия - Турция и Россия - Венгрия пройдет на "ВТБ Арене". Матч с турецкой командой пройдет 11 октября, игра с венграми состоится 14 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22