Сборная России назвала время и место проведения ближайших матчей

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Сборная России назвала время и место проведения ближайших матчей

Выяснилось, где сборная России проведет ближайшие матчи. Все встречи состояться в Москве.

Товарищеский матч со сборной Швеции состоится на "ВЭБ Арене". Игра пройдет 8 октября и начнется в 19.15 по московскому времени.

Встреча Лиги наций Россия - Турция и Россия - Венгрия пройдет на "ВТБ Арене". Матч с турецкой командой пройдет 11 октября, игра с венграми состоится 14 октября.

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