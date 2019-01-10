Сборная России не будет менять форму в 2019 году

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Сборная России не будет менять форму в 2019 году

Пресс-служба сборной России написала в твиттере, что не будет комплекты игровой формы в 2019 году.

Напомним, что в этом комплекте команда играла на домашнем чемпионате мира 2018 года.

В 2019 году сборная России будет участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Первый матч команда проведет со сборной Бельгии 21 марта.

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