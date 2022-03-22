Сборная России не будет проводить матчи в марте
Фото сайт РФС
РФС опубликовал расписание мартовского учебно-тренировочного сбора национальной сборной России.
Из графика следует, что проводить товарищеские матчи команда Валерия Карпина не планирует.
С 22 по 26 марта сборная проведёт пять тренировок - две открытых для СМИ и три закрытых. Одно из занятий будет совместным с молодёжкой.
После завершения открытых тренировок состоится брифинг Карпина и футболистов.
Напомним, что россиян отстранили от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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