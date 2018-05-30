Сборная России не может победить уже шесть матчей

В товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная России уступила Австрии со счётом 0:1.

Таким образом, безвыигрышная серия подопечных Станислава Черчесова достигла уже шести поединков.

Последний раз российская национальная команда сумела победить в октябре 2017 года в матче с Южной Кореей (4:2).

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