Сборная России не нанесла ни одного удара в створ в товарищеском матче с Австрией

В товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная России уступила Австрии со счётом 0:1.

Примечательно, что в этой игре подопечные Станислава Черчесова не нанесли ни одного удара в створ соперника.

Не пропустите видеообзор матча Австрия - Россия. | http://soccernews.ru