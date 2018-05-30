Сборная России не нанесла ни одного удара в створ в товарищеском матче с Австрией

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Сборная России не нанесла ни одного удара в створ в товарищеском матче с Австрией

В товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная России уступила Австрии со счётом 0:1.

Примечательно, что в этой игре подопечные Станислава Черчесова не нанесли ни одного удара в створ соперника.

Не пропустите видеообзор матча Австрия - Россия. | http://soccernews.ru

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