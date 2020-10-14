Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Лиге Наций

Теги россиявенгрия

Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Лиге Наций

В матче 4-го тура Лиги Наций сборная России сыграла вничью с Венгрией.

Россияне продолжают возглавлять группу 3 в Лиге В, опережая венгров на одно очко.

Россия - Венгрия 0:0

Россия: Шунин, Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков (Караваев, 67), Оздоев (Соболев, 81), Зобнин, Кузяев (Мостовой, 55), Миранчук (Бакаев, 56), Ионов (Газинский, 68), Дзюба.

Венгрия: Дибус, Него, Орбан, Салаи, Ботка, Кальмар (Шафер, 77), Газдаг (Надь, 46), Шигер, Холендер (Фиола, 46), Салаи (Кеньвеш, 83), Николич (Варга, 61).

Читайте также: Финляндия переиграла Ирландию, Литва и Албания сыграли вничью. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба сравнялся с Акинфеевым и Широковым по матчам в качестве капитана сборной России

Дзюба сравнялся с Акинфеевым и Широковым по матчам в качестве капитана сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов