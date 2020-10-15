Сборная России не забила впервые с ноября 2018 года

Сборная России завершила нулевой ничьей игру 4-го тура Лиги Наций против Венгрии (0:0).

Подопечные Станислава Черчесова завершили матч без забитого гола впервые с 20 ноября 2018 года. Тогда россияне проиграли Швеции в Лиге Наций со счетом 0:2.

Отметим, что голевая серия России длилась на протяжении 14 игр.

Несмотря на ничью Россия продолжает лидировать в своей группе, опережая венгров на одно очко.

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