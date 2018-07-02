Сборная России обнародовала официальную информацию по травме Жиркова

Сборная России в твиттере обнародовала официальную информацию по травме своего защитника Юрия Жиркова.

"Продолжаем подготовку к матчу с Хорватией. Проблемы со здоровьем только у Юрия Жиркова: у него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет определены дальнейшая тактика и сроки лечения", - сказано в заявлении команды.

Напомним, Булыкин оценил шансы сборной России на выход в полуфинал ЧМ. | soccernews.ru