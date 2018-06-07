Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА. В июне подопечные Станислава Черчесова опустились уже на 70-е место.

Соперники российской команды по групповому этапу Чемпионата Мира расположились на следующих позициях: Уругвай - 14, Египет - 45, Саудовская Аравия - 67.

Первая же десятка рейтинга выглядит так:

1. Германия

2. Бразилия

3. Бельгия

4. Португалия

5. Аргентина

6. Швейцария

7. Франция

8. Польша

9. Чили

10. Испания

Напомним, Радимов уверен в победе сборной России над Египтом. | soccernews.ru