Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Теги россияуругвайсаудовская аравиястанислав черчесовегипет

Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФАСборная России обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА. В июне подопечные Станислава Черчесова опустились уже на 70-е место.

Соперники российской команды по групповому этапу Чемпионата Мира расположились на следующих позициях: Уругвай - 14, Египет - 45, Саудовская Аравия - 67.

Первая же десятка рейтинга выглядит так:

1. Германия
2. Бразилия
3. Бельгия
4. Португалия
5. Аргентина
6. Швейцария
7. Франция
8. Польша
9. Чили
10. Испания

Напомним, Радимов уверен в победе сборной России над Египтом. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
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