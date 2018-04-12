Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд ФИФА, информирует официальный сайт организации.

Так, поражение от французов и бразильцев в товарищеских матчах опустили подопечных Станислава Черчесова на 66-е место. Соседями российской команды являются сборные Словении (65-я позиция) и Мали (67-я строчка).

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Германия

2. Бразилия

3. Бельгия

4. Португалия

5. Аргентина

6. Швецария

7. Франция

8. Испания

9. Чили

10. Польша

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