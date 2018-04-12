Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд ФИФА
Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге национальных команд ФИФА, информирует официальный сайт организации.
Так, поражение от французов и бразильцев в товарищеских матчах опустили подопечных Станислава Черчесова на 66-е место. Соседями российской команды являются сборные Словении (65-я позиция) и Мали (67-я строчка).
Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Германия
2. Бразилия
3. Бельгия
4. Португалия
5. Аргентина
6. Швецария
7. Франция
8. Испания
9. Чили
10. Польша
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0