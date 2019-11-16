Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией

Пресс-служба сборной России опубликовала обращение к болельщикам в преддверии матча девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.

"Сегодня - день матча! Ждём вашу поддержку, друзья!" - говорится в сообщении национальной команды в твиттере.

Сегодня - день матча!

Ждём вашу поддержку, друзья! pic.twitter.com/UizWl71CwC — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2019

Напомним, что матч Россия - Бельгия состоится в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что вышеупомянутые сборные шесть раз встречались друг с другом и россияне не одержали ни одной победы - 2 ничьи и 4 поражения.

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