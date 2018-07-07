Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией

Сборная России обратилась к болельщикам перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2018 против Хорватии.

"Друзья, мы очень хотим продлить своё пребывание на Чемпионате Мира и сделаем для этого всё возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим" - говорится в публикации национальной команды в твиттере.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени.

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