Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

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Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

В официальном твиттере сборной России опубликовано обращение к болельщикам национальной команды после поражения в матче первого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.

"Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путёвку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем всё возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану! Ещё раз спасибо! #ВместеМыКоманда", - говорится в тексте публикации.

Напомним, что 24 марта сборная России сыграет в гостях с Казахстаном.

Команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии со счётом 1:3.

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