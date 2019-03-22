Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии
В официальном твиттере сборной России опубликовано обращение к болельщикам национальной команды после поражения в матче первого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.
"Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путёвку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем всё возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану! Ещё раз спасибо! #ВместеМыКоманда", - говорится в тексте публикации.
Напомним, что 24 марта сборная России сыграет в гостях с Казахстаном.
Команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии со счётом 1:3.
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|Команда
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|20
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|20
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|20
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|Краснодар
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|Спартак Москва
|20
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|Ростов
|20
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|Рубин
|20
|28
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|Ахмат
|20
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|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
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|11
|Крылья Советов
|19
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|12
|Динамо Москва
|20
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|20
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|14
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|20
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|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
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