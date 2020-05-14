Сборная России обратилась к отцу Хабиба

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Сборная России обратилась к отцу Хабиба

Пресс-служба России пожелала скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что в конце апреля мужчина попал в больницу с симптомами коронавируса. На фоне осложнений он впал в кому, но уже пришёл в себя. Также сообщалось, что 57-летний дагестанец перенёс инсульт и операцию на сердце.

"Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья!" - говорится в публикации в твиттере российской сборной.

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