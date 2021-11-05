Сборная России обратилась к рэперу Оксимирону

Фото аккаунт Оксимирона в соцсети "ВКонтакте"

Пресс-служба сборной России попросила рэп-исполнителя Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей квалификации ЧМ-2022.

"Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?" - говорится в комментарии аккаунта российской сборной под новым треком музыканта.

11 ноября россияне примут Кипр, а 14 ноября сыграют на выезде с Хорватией. Это решающие матчи отборочного турнира. Сейчас подопечные Валерия Карпина лидируют в группе и претендуют на прямую путёвку на чемпионат мира.

Оксимирон в ближайшее время выпустит новый альбом под названием "Смутное время", который станет для рэпера первым за шесть лет.

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