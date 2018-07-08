Сборная России обсудит с Путиным итоги Чемпионата Мира

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Сборная России обсудит с Путиным итоги Чемпионата Мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин желает встретиться со сборной России.

"Президент пригласил наставника и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов Чемпионата Мира и вопросам определения наследия ЧМ в России" - приводят слова Пескова российские СМИ.

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