Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
Фото: твиттер сборной России
Сборная России сообщила о месте проведения матчей квалификации ЧМ-2022 в сентябре.
"Домашние игры отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты сборная России проведет в Москве и Волгограде. 1 сентября наши парни примут Хорватию в "Лужниках". А 7 сентября на стадионе "Волгоград Арена" наша команда сыграет против Мальты. Оба матча начнутся в 21:45 мск", - говорится в заявлении сборной.
Напомним, что после трех туров отбора Хорватия и Россия набрали по 6 очков. По дополнительным показателям лидируют хорваты.
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