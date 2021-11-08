Сборная России объявила о трёх изменениях в заявке на ноябрьские матчи

Фото телеграм-канал сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о последних решениях тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным по составу.

Из итоговой заявки национальной команды на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 выбыли защитник "Рубина" Илья Самошников и хавбек "Динамо" Арсен Захарян.

У обоих футболистов травмы, от которых они не успеют восстановиться до игр сборной. Самошников имеет проблемы с голеностопом, а Захарян - с мышцей бедра.

Впервые в карьере вызов в команду получил левый защитник "Зенита" Данил Круговой.

11 ноября россияне примут Кипр, а 14 ноября сыграют на выезде с Хорватией. Это решающие матчи отборочного турнира. Сейчас подопечные Карпина лидируют в группе и претендуют на прямую путёвку на чемпионат мира.

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